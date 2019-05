Real Food planuje debiut giełdowy na rynku alternatywnym do końca 2021 r.

"Planujemy debiut na otwartym rynku GPW do końca 2021 roku. Prawdopodobnie będzie to New Connect lub podobny rynek przeznaczony dla akcjonariuszy, umożliwiający obrót papierami młodych spółek, którego stworzenie jest planowane według deklaracji GPW" - powiedział Kołaszewski, cytowany w komunikacie.