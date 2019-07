Red Dev Studio oczekuje, że wejdzie na NewConnect w najbliższych tygodniach

"Red Dev Studio złożyło wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect. Oczekujemy, że debiut nastąpi już w najbliższych tygodniach. Obecnie, po premierze 'Down to Hell' w wersji EA na Steam, rozwijamy jej dalsze etapy i przygotowujemy wersję na platformę Nintendo Switch. Pracujemy też nad implementacją gry 'Zone: Anomaly'" - powiedział Sypko, cytowany w komunikacie.