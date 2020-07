Red Dev Studio: Zakończenie prac nad 'Grill Deal' planowane na 30 września br.

"Kończymy prace nad 'Drill Deal'. Zrealizowaliśmy już większość kamieni milowych przyjętych dla prac nad tym tytułem. Zaimplementowana została mechanika gry - budowa i rozbudowa budynków, drzewka technologii i rozwoju, zakupy sprzętu i żywności, zatrudnianie pracowników oraz zarabianie pieniędzy na sprzedaży i kontraktach. Wprowadziliśmy do rozgrywki zdarzenia losowe, jak sztorm, protesty ekologów czy piraci, które utrudniają rozwój lub powodują straty, które trzeba odrabiać. Wprowadziliśmy także element zużywania się maszyn, co urozmaica rozgrywkę. Duża liczba dostępnych elementów i zdarzeń pozwoliła na wprowadzenie kilku scenariuszy rozgrywki, z których każdy stawia przed graczem inne cele do zrealizowania" - powiedział prezes Wojciech Sypko, cytowany w komunikacie.