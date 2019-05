Redan miał 46,43 mln zł straty netto w 2018 r.

"Sieć sklepów Top Secret w Polsce rozwijała się w 2018 r. zgodnie z założeniami naszej wieloletniej strategii i zwiększyła się o 10% r/r. W minionym roku mieliśmy jednak do czynienia z dwoma odmiennymi okresami. W pierwszych dwóch kwartałach w pełni zrealizowaliśmy założenia sprzedażowe i marżowe. Na sezon jesień-zima - w oparciu o wyniki naszych sprzedaży w 2017 r. oraz widoczne trendy rynkowe - wprowadziliśmy zmiany asortymentowe polegające na zwiększeniu oferty kurtek i swetrów. Niestety, zmiana tej oferty zderzyła się z wyjątkowo niesprzyjającymi dla niej warunkami pogodowymi. Wysokie temperatury we wrześniu oraz ich kontynuacja w październiku (okresowo nawet 12 stopni powyżej średniej historycznej), spowodowały ograniczenie tempa sprzedaży, a następnie ich agresywną wyprzedaż w listopadzie i grudniu, co negatywnie wpływało na sprzedaż i marżę. Pomimo słabszego drugiego półrocza sklepy Top Secret w Polsce utrzymały poziom rentowności r/r, a kanał e-commerce odnotował nie tylko poprawę sprzedaży o 9%, ale

również poprawę rentowności o 3 p.p. Spadek sprzedaży i marży zanotowaliśmy natomiast na rynkach zagranicznych. Był on konsekwencją redukcji sieci sprzedaży na Ukrainie o 18% oraz czasowego ograniczenia współpracy z największymi internetowymi multibrandami odzieżowymi w Rosji, w związku ze zmianą formy współpracy" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Bogusz Kruszyński.