Redan: Wierzytelności od Top Secret w postępowaniu układowym to 28,6 mln zł

"Jako dzień układowy wskazano 1 września 2020 r., co oznacza, że wierzytelności wobec Top Secret powstałe przez tą datą (tj. do 31 sierpnia 2020 r. włącznie) są - co do zasady - objęte z mocy prawa układem. Na dzień 31 sierpnia 2020 r. należności Redan od Top Secret składały się z: