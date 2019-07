Redan wydłużył termin spłaty obligacji serii F i zmienił harmonogram spłat

a) w 2019 r. emitent będzie wykupował po 100 obligacji co miesiąc

b) w I kwartale 2020 r. emitent będzie wykupował po 50 obligacji co miesiąc;

c) począwszy od kwietnia 2020 r. do końca 2020 r. emitent będzie wykupował po 300 obligacji co miesiąc;