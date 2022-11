Rekordowa sprzedaż złota. Mennica Skarbowa przedstawia wyniki

W komunikacie prasowym Mennica Skarbowa informuje, że w trzecim kwartale wygenerowała 280,4 mln zł przychodów. To wzrost w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku, gdy sprzedaż wyniosła 224,5 mln zł.

Rośnie też sprzedaż przy porównaniu dziewięciu miesięcy 2022 r. i 2021 r. W tym roku we wspomnianym spółka zanotowała przychód na poziomie 879 mln zł, a w ubiegłym - 651 mln zł. Zysk netto za trzy pierwsze kwartały 2022 r. wyniósł 24,4 mln zł - to wzrost o 60,5 proc. rok do roku.