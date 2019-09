Resi4Rent ma pozwolenie na użytkowanie pierwszego budynku we Wrocławiu

"Oddanie do użytku pierwszego projektu to przełomowa chwila dla naszej firmy. Zaczynamy działać na pełnych obrotach. Wkrótce przekażemy klientom klucze do ich wygodnego mieszkania w doskonałej lokalizacji, które wynajęli na stabilnych, przewidywalnych zasadach i rynkowych warunkach. Zainteresowanie klientów możliwością zamieszkania w naszym pierwszym budynku potwierdza, że zapotrzebowanie na długoterminowy wynajem mieszkań w Polsce jest bardzo duże. Nie jest to dla nas zaskoczenie, bo coraz więcej mieszkańców miast nie chce się wiązać z konkretnym miejscem, a jednocześnie chce mieszkać wygodnie i blisko najważniejszych punktów w mieście" - powiedział prezes Sławomir Imianowski, cytowany w komunikacie.

Do końca tego roku Resi4Rent odda do użytku i zacznie wynajmować projekt przy ul. Wodnej w Łodzi (220 mieszkań), a w przyszłym roku - kolejną inwestycję we Wrocławiu, na Kępie Mieszczańskiej (270 mieszkań) oraz w stołecznych Browarach Warszawskich (450 mieszkań). W ramach rocznej umowy najmu możliwa będzie zmiana mieszkania na większe, mniejsze czy w innej lokalizacji, co może zainteresować pracowników zatrudnionych przy krótszych projektach, którzy co kilka miesięcy przenoszą się do innego miasta, podsumowano.