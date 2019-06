Revolut udostępnił usługę Apple Pay swoim użytkownikom m.in. w Polsce

"Apple Pay zapewnia użytkownikom Revolut dostęp do łatwych, bezpiecznych i zaufanych sposobów płatności w sklepach, aplikacjach i online poprzez urządzenia Apple. Płatności z Apple Pay są szybsze niż płatności z pomocą tradycyjnych kart debetowych i kredytowych lub innych metod płatności i mogą przebiegać bezstykowo poprzez iPhone, Apple Watch lub Safari na MacBook Pro lub MacBook Air posiadających Touch ID, eliminując potrzebę korzystania z portfela" - czytamy dalej.

Użytkownicy Revolut mogą dodawać kartę Revolut do Apple Pay poprzez aplikację Revolut lub aplikację Wallet. Ponadto, użytkownicy nie posiadający karty fizycznej, mogą dodać do Apple Wallet kartę wirtualną za pomocą zaledwie kilku kliknięć w aplikacji Revolut i zacząć płacić bez konieczności czekania na dostawę karty fizycznej. To rozwiązanie umożliwi klientom rejestrację i możliwość płacenia Apple Pay w ciągu zaledwie kilku minut, wskazano także.