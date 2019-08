RN Pfleiderer Group rozważa ponowne delegowanie Z. Prokopowicza na p.o. prezesa

"Z uwagi na wyjątkowe okoliczności spowodowane wydłużającą się procedurą wyboru nowego prezesa zarządu spółki i wysokim prawdopodobieństwem, że taki wybór nie zostanie dokonany do 31 sierpnia 2019 r. (tj. końca terminu na który pan Zbigniew Prokopowicz został delegowany do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu spółki), rada nadzorcza spółki rozważa ponowne delegowanie pana Zbigniewa Prokopowicza, przewodniczącego rady nadzorczej spółki, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu spółki na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, przy czym okres ten będzie mógł ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego powołania przez radę nadzorczą nowego prezesa zarządu spółki" - czytamy w komunikacie.