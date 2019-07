Robyg ma 2 047 lokali w ofercie, ok. 4 000 w budowie

"Grupa Robyg uzna w przychodach za I poł. 2019 roku około 1 110 lokali - co jest zgodne z przyjętymi przez spółkę założeniami. Jednocześnie spółka spodziewa się największego natężenia uznań lokali w przychodach w IV kw. 2019. Grupa Robyg posiada bank ziemi w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu umożliwiający realizację około 12 000 lokali. W budowie znajduje się obecnie około 4 000 lokali, a w sprzedaży ponad 2 000 jednostek, co zabezpiecza płynność działalności deweloperskiej i możliwości sprzedażowe na kolejne kwartały" - czytamy w komunikacie.

"Około 1 100 lokali przekazanych klientom w pierwszym półroczu 2019 roku spełnia oczekiwania Zarządu biorąc pod uwagę sytuację związaną z procedurami administracyjnymi na rynkach działania Robyg. Należy podkreślić, że w II kwartale uzyskaliśmy pozwolenia na budowę w sumie dla ponad 1 500 jednostek, co znacząco rozszerza portfolio lokali w budowie i może być zwiastunem udrażniania kwestii formalnych. Mając na uwadze powyższe czynniki, jak i wysoki poziom kontraktacji w poprzednich kwartałach składający się na potencjał uznań w przychodach, możemy przypuszczać, że liczba przeniesień własności na klientów na koniec 2019 roku również będzie satysfakcjonująca. W połączeniu z aktualnymi poziomami marż oraz sytuacją gotówkową spółki pozwala to ze spokojem patrzeć w przyszłość zarówno pod względem płynności finansowej i działalności deweloperskiej, jak i osiąganych wyników finansowych" - skomentował wiceprezes i CFO Artur Ceglarz, cytowany w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.