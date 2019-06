Robyg ma pozwolenie na I etap Apartamentów Królewskich w Warszawie z 86 lokalami

"Wilanów jest dzielnicą nieustannie postrzeganą przez warszawiaków jako świetne miejsce do życia. Idąc w ślad za potrzebami naszych klientów, przygotowaliśmy kolejną inwestycję w tej dzielnicy. Jesteśmy przekonani, że Apartamenty Królewskie spotkają się z dużym zainteresowaniem klientów, jak to miało miejsce w przypadku innych naszych wilanowskich inwestycji. Tym bardziej, że Wilanów ma wiele do zaoferowania - kawiarnie, restauracje, punkty usługowe i tereny rekreacyjne sprawiają, że wszystko co potrzebne do relaksu i życia w wielkim mieście dostępne jest pod ręką. Jednocześnie dzielnica jest dobrze skomunikowana z resztą miasta, co podnosi komfort życia. Biorąc pod uwagę atrakcyjność propozycji jesteśmy przekonani, że inwestycja pozytywnie wpłynie na poziom sprzedaży grupy zbliżając nas do zaplanowanego na ten rok pułapu" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży w Warszawie Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.