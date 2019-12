Robyg ma pozwolenie na I etap os. Mój Ursus w Warszawie ze 185 lokalami

"Obecnie w ofercie sprzedażowej grupy w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu znajduje się łącznie 1900 lokali - jest ona stale uzupełniana o nowe etapy i inwestycje. W Ursusie budujemy już drugi znaczący kompleks osiedlowy - Mój Ursus, po Stacji Nowy Ursus. To element szerokiego założenia urbanistycznego z ponad 3000 lokalami mieszkalnym i pełnym zapleczem infrastruktury towarzyszącej. Skala inwestycji i wszystkie udogodnienia - jak tereny zielone, drogi dojazdowe i lokale usługowe sprawiają, że będzie to swojego rodzaju miasto w mieście. Projekt zainteresuje z pewnością ludzi młodych - kupujących pierwsze mieszkania, zarówno singli, jak i młode rodziny z dziećmi, dodatkowo będzie także ciekawą propozycją dla inwestorów" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.