Robyg ustanowił wartość nom. emisji obligacji na 100 mln zł, marżę na 2,95%

Wcześniej Robyg podał, że przeprowadzi ofertę publiczną obligacji niezabezpieczonych serii PC o łącznej wartości do 100 mln zł. Emisja ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na akwizycje gruntów na czterech rynkach, na których grupa jest aktywna (Warszawa, Gdańsk, Wrocław oraz Poznań). Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w ASO na GPW.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali w 2018 r.