Robyg wprowadził do oferty 402 mikroapartamenty w ramach inwestycji Modern Space

"Od dłuższego czasu obserwujemy zmiany, jakie zachodzą w polskim społeczeństwie odnośnie nabywania mieszkań. Polacy systematycznie podnoszą swój standard życia. Coraz więcej osób kupuje mieszkania za gotówkę - także jako działalność inwestycyjną z planami zarabiania na wynajmie. Wielu klientów to osoby dojeżdżające na tydzień roboczy do Warszawy do pracy, które chcą mieć wygodne własne lokum blisko miejsca zatrudnienia. Także studenci coraz częściej kupują mieszkania, które w długiej perspektywie mogą być wynajmowane. Te obserwacje skłoniły nas do wprowadzenia do sprzedaży nowego formatu inwestycji - mikroapartamentów. Doskonale sprawdzają się one zarówno jako wygodne mieszkanie dla pracujących w biznesowych centrach miasta czy inwestycja pod wynajem, jak i jako pierwsze lokum dla studenta. Nie bez powodu zdecydowaliśmy się na ulokowanie mikroapartamentów niedaleko Centrum - na styku Ochoty, Woli i Włoch - skąd blisko do nowego centrum biurowego stolicy i łatwo dojechać na najważniejsze uczelnie. Czyni to

lokalizację niezwykle atrakcyjną zarówno dla inwestorów, jak i kupujących lokum dla siebie" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.