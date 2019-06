budownictwo 38 minut temu

Robyg wprowadził do sprzedaży 157 lokali w dwóch inwestycjach w Warszawie

Grupa Robyg wprowadziła do oferty kolejne etapy warszawskich inwestycji - I etap Apartamentów Królewskich w Wilanowie i kolejną fazę osiedla City Sfera we Włochach. W wilanowskim projekcie powstanie 78 lokali mieszkalnych o metrażach 29-120 m2, natomiast w kolejnym etapie we Włochach 79 mieszkań od 30 do 83 m2, podała spółka.