Robyg zakontraktował 1 077 lokali w I poł. 2019 r.

"Osiągnięty w pierwszym półroczu poziom kontraktacji jest zgodny z obserwowanymi obecnie przez grupę trendami na rynkach działania. Zbudowane portfolio lokali oraz wprowadzenia do sprzedaży zrealizowane w ostatnich miesiącach powinny pozytywnie wpłynąć na rezultat osiągnięty na koniec 2019 r. Dodatkowo, biorąc pod uwagę potencjał lokali do uznania w przychodach w kolejnych kwartałach, zapasy gruntów pod zabudowę oraz aktywne poszukiwanie kolejnych atrakcyjnych lokalizacji, jestem przekonany, że Grupa Robyg ma przed sobą stabilny czas. Tym bardziej, że sytuacja gotówkowa grupy jest bardzo dobra, zaufanie wśród instytucji finansowych wysokie, a potencjał budowlany duży" - powiedział wiceprezes i CFO Artur Ceglarz, cytowany w komunikacie.

Grupa podała, że posiada łączny bank ziem umożliwiający realizację około 12 000 lokali, co zabezpiecza płynność działalności spółki. Obecnie w ofercie sprzedażowej znajduje się łącznie ponad 2 000 lokali - co stanowi dobrą bazę do budowania kontraktacji w kolejnych kwartałach, podkreślono.