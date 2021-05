Rollercoaster na akcjach Mabionu. Są problemy ze szczepionką i flagowym lekiem

Po pierwszej fali euforii nastąpiło otrzeźwienie i mniej więcej od połowy marca notowania akcji Mabionu powoli osuwają się. A po majówce spadki przybrały na sile. We wtorek kurs akcji spadał blisko 10 proc., a w środowe południe jest 5 proc. pod kreską.

Warto do tego dodać, że jeszcze w piątek Mabion zyskiwał na giełdzie blisko 10 proc., po tym jak dzień wcześniej tracił ponad 11 proc.

Inwestorzy otrzymali ostatnio serię niepokojących informacji. Mabion podsumował m.in. wyniki finansowe za 2020 rok i okazało się, że firma odnotowała 55,77 mln zł straty netto. Warto jednak podkreślić, że nie jest to niespodzianka, bo biznes nie przynosi zysków. Spółka nawet nie wykazuje przychodów ze sprzedaży, bo jej działalność skupia się na badaniach nad lekami, które w przyszłości zamierza wprowadzić na rynek i dopiero wtedy będzie zarabiać.

Większy problem jest taki, że najnowszy projekt związany ze szczepionką na COVID-19 napotyka trudności. Firma Novavax zapowiedziała, że planuje rozpoczęcie dostaw szczepionki na koronawirusa do UE dopiero na koniec 2021 roku.

Na dodatek prace nad najważniejszym lekiem (Mabion CD20), które trwają już kilka lat, też nie idą do końca zgodnie z planem. Amerykański partner - firma Mylan - po pięciu latach zrezygnował z praw do dystrybucji leku polskiej spółki w UE. W związku z tym Mabion będzie musiał m.in. zwrócić część zaliczek, jakie do tej pory otrzymał.