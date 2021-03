Polska firma będzie produkowała szczepionki przeciw COVID-19? Euforia na giełdzie

Popyt na akcje był tak duży, że notowania nie ruszyły od razu po otwarciu sesji na warszawskiej giełdzie, a kurs spółki był równoważony. W środę ok. godz. 9.30 kurs Mabionu idzie w górę o ponad 50 proc.

We wtorek na zamknięciu sesji cena akcji Mabionu wynosiła 31 zł. W środę rano to już ok. 45 zł.