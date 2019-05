Ronson Development wprowadzi do sprzedaży 150 lokali w ramach os. Tulip Wilanów

W nowej inwestycji Ronson Development przeważać będą mieszkania 3-pokojowe o powierzchniach od 56 do 77 m2 - spośród 150 lokali w ofercie będzie ich aż 87. Deweloper przygotował też duży wybór mieszkań 2-pokojowych o powierzchniach od 38 do 54 m2 - powstaną 42 takie lokale. W ofercie znajdą się także 2 kawalerki do 31 m2, a także 19 mieszkań 4-pokojowych o powierzchniach do 99 m2, podano.