Ronson wprowadził do sprzedaży 38 lokali w ostatnim etapie projektu Grunwald2

"Grunwald2 w Poznaniu to jeden z bestsellerów Ronson Development. Wraz z postępami w budowie wyraźnie rośnie również zainteresowanie nabywców tym projektem. Tylko w III kwartale tego roku sprzedaliśmy w nim ponad 30 lokali. Dlatego już teraz wprowadzamy do sprzedaży ostatnią pulę 38 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach od 36 do 90 m2" - powiedziała regionalna dyrektor sprzedaży i marketingu w Ronson Development Justyna Hamrol, cytowana w komunikacie.