Ronson wybrał firmę Karmar na generalnego wykonawcę II etapu Ursusa Centralnego

Całe osiedle będzie liczyć łącznie około 1 600 mieszkań. W I etapie inwestycji, który zostanie oddany do użytku na początku 2021 r., w ofercie zostało ok. 20% spośród 138 dostępnych lokali, podano także.

"Deweloper stawia w tym projekcie przede wszystkim na mieszkania 2-pokojowe o powierzchniach od 38 do ponad 50 m2 i to właśnie one najszybciej znikają z oferty. Obecnie takie lokale dostępne są w cenie już od 7800 zł za m2. Dużym powodzeniem cieszą się także lokale 3-pokojowe od 53 do 72 m2" - czytamy dalej.