Ropa coraz wyżej, rynek wierzy w koniec wojny handlowej

Największym wsparciem dla surowca w ostatnich dniach bez wątpienia jest ocieplenie relacji gospodarczych na linii Waszyngton-Pekin. Już same pogłoski o możliwości uzyskania porozumienia w ubiegłym tygodniu sprawiały, że ceny surowca utrzymywały się na najwyższych od września poziomach. W piątek amerykański prezydent Donald Trump ogłosił za pośrednictwem Twittera, że Stany Zjednoczone uzgodniły ,,pierwszą fazę" porozumienia handlowego z Chinami. Choć to dopiero pierwszy symptomy stabilizacji stosunków gospodarczych tych dwóch największych gospodarek świata - rynek wierzy, że zawieszenie wojny handlowej wesprze globalną gospodarkę, co przyczyni się do zwiększonego popytu na większość surowców, w tym ropę naftową.