Ropa naftowa pod presją słabego popytu, którego wzrost może przeciągać się w czasie

Podstawowym czynnikiem, który obecnie negatywnie wpływa na notowania ropy naftowej, pozostaje słaby popyt. Liczne ograniczenia w aktywności przemysłowej oraz przemieszczaniu się doprowadziły do około 30-procentowej zniżki popytu na ropę pod koniec marca i w kwietniu. W późniejszych miesiącach sytuacja ma się poprawić, ale i tak tegoroczny spadek popytu zapisze się w historii.

Nie można zapominać, że w ostatnich dniach na nowo odżyły obawy dotyczące drugiej fali koronawirusa za sprawą informacji o dużej liczbie zachorowań w Korei Południowej. To rozbudziło obawy, że plany otwierania gospodarek są przedwczesne i że mogą one doprowadzić do nawrotu pandemii. W przypadku realizacji takiego scenariusza tegoroczny popyt na ropę byłby jeszcze niższy niż oczekiwano tego w pierwotnych założeniach.