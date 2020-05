Rozpoczęły się próby szczelności zbiorników Terminalu Naftowego w Gdańsku

"W czasie próby napełnia się równocześnie płaszcz i osłonę, co pozwala na równomierne obciążenie fundamentów, których osiadanie jest mierzone i analizowane w trakcie całego badania. Równomierność osiadania jest szczególnie ważna w przypadku zbiornika z dachem pływającym, ponieważ zapobiega deformacjom płaszcza zbiornika, które mogłyby powodować klinowanie dachu pływającego" - czytamy w komunikacie.

Ze względu na bardzo trudne warunki gruntowe, fundament zbiornika na TNG jest złożony z fundamentu pośredniego i bezpośredniego. Fundament pośredni zbiornika 45 tys. m3 jest systemem 455 betonowych pali o średnicy 40 cm i długości 21-24 m, które przenoszą obciążenie z fundamentu bezpośredniego na warstwę nośną gruntu znajdującą się na głębokości ok. 19 m pod poziomem terenu. Fundament bezpośredni wykonany jest w formie podwójnego żelbetowego ringu, na którym są posadowione płaszcz i osłona zbiornika. Wewnętrzną cześć fundamentu bezpośredniego stanowi warstwa transportowa wykonana w formie zagęszczonej zasypki piaskowo-żwirowej podpierającej dno zbiornika, wynika z komunikatu.

Etap II rozbudowy terminalu naftowego, należącego do programu Megainwestycje PERN, zakłada powstanie pięciu zbiorników przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej: trzech o pojemności 100 tys. m3 oraz dwóch o pojemności 45 tys. m3. Dzięki temu zostanie zwiększona zdolność magazynowania, a także możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej dostarczanej drogą morską do Naftoportu.