RPP nie zmieni poziomu stóp w tym, a zapewne i w przyszłym roku wg analityków

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński poinformował, że Rada nie rozważała zmiany poziomu stóp procentowych ani w górę, ani w dół. Według niego, stopy pozostaną niezmienione prawdopodobnie przez kolejne lata. członek Rady Grażyna Ancyparowicz wskazała, że stopy procentowe w Polsce mogą pozostać na niezmienionych poziomach do końca tego roku i w jakiejś mierze w przyszłym roku. Z kolei inny członek RPP Eryk Łon uznał, że dobrze byłoby utrzymać stopy procentowe na obecnych poziomach do końca obecnej kadencji Rady (tj. co najmniej do początku 2022 r.).