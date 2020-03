finanse 1 godzinę temu

RPP obniżyła stopę rezerwy obow. do 0,5 pkt proc, podwyższyła jej oproc. do 1%

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5 pkt proc. z 3,5 pkt proc. i jednocześnie podwyższyła jej oprocentowanie do poziomu stopy referencyjnej (tj. do 1%) z 0,5%, podał bank centralny.