RTV Euro AGD: Dla branży istotny będzie IV kw. i ewentualny powrót pandemii

"W krótkim terminie to sytuacja ta spowodowała duże zamieszanie, ale w skali całego roku to nie będzie miało dużego wpływu na naszą branżę. Część kategorii produktowych już wróciła do poziomów sprzedaży sprzed pandemii, a część nie obniżyła się. W skali roku nie będziemy tego widzieli" - powiedział Wachowicz podczas sesji w ramach EEC Online.