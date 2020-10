Rühlig z UI: W rozwoju 5G najlepsza byłaby szeroka europejska solidarność

"Przyszła reakcja Chin zależy szczególnie od tego, o jaki rodzaj wykluczenia chińskich dostawców z wdrożenia 5G będzie chodzić, a może to być wyraźne lub niejawne wykluczenie. Zakaz może obejmować tylko sieć bazową 5G lub zostać rozszerzony na inne części sieci, przede wszystkim dostęp radiowy. Niektóre zakazy rozważane w Europie są ograniczone do 5G, inne obejmują zastąpienie chińskiego sprzętu 4G i rozbudowę łączy szerokopasmowych. W zależności od zakresu zakazu można by przypuszczać, że Chiny mogą inaczej zareagować" - ocenił Rühlig w rozmowie z ISBtech.