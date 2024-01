Rusza największy na świecie projekt wydobywczy. Po 27 lat sięgnie po górniczy "kawior"

Trzeci co wielkości brytyjsko-australijski koncern górniczy Rio Tinto po 27 latach od uzyskania koncesji na wydobycie rudy żelaza w górach Simandou w południowo-wschodniej Gwinei rozpocznie gigantyczną inwestycję - pisze "Financial Times".

Już samo to stanowiło problem, bowiem chińscy udziałowcy potrzebowali zatwierdzenia władz w Pekinie, by móc rozpocząć inwestycje, a ta przez lata tkwiła w zawieszeniu. Przez 27 lat w Gwinei doszło do dwóch zamachów stanu, czterokrotnie krajem rządziło czterech różnych przywódców i rozpisano trzy wybory prezydenckie.

Górniczy "kawior"

Rio Tinto zbuduje jedną kopalnię rudy żelaza we współpracy z konsorcjum, którego liderem jest największy na świecie producent aluminium Chinalco. Projekt ten został dziś nosi nazwę Simfer. Udział w inwestycji brytysjko-australijskiego giganta ma wynieść 6,2 mld dol. Pierwsza ruda zostanie wysłana w 2025 r., a do 2028 r. zwiększy produkcję do 60 mln ton rocznie, co stanowić będzie około 5 proc. światowego rynku rudy żelaza transportowanej drogą morską - zaznacza "Financial Times".