Rusza program gospodarczy Expo 2020 w Dubaju, start 1. z 13 inicjatyw - 27 I

"Komponując program gospodarczy, dążyliśmy do tego, by stał się dla polskich przedsiębiorców impulsem do realizacji aspiracji eksportowych. Ofertę współpracy kierujemy zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Wydaje się, że w nadchodzącym roku nie będzie lepszego kontekstu do promocji biznesu na rynkach arabskich. Expo 2020 w Dubaju staje się parasolem dla wielu inicjatyw - od dyplomatycznych, przez gospodarcze, naukowe, aż po kulturalne. Na wszystkich tych płaszczyznach budujemy wielobarwny przekaz o naszym kraju, który będziemy prezentować w Pawilonie Polski oraz podczas wielu wydarzeń, które zaplanowaliśmy na pół roku Wystawy. Ich zwieńczeniem będzie Dzień Polski oraz Forum Gospodarcze Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie (6-7 grudnia 2021 r.)" - powiedział komisarz generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju Adrian Malinowski, cytowany w komunikacie.