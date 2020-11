Ruszył nabór firm do pierwszej w Polsce 'piaskownicy technologicznej'

"Jako KIR czujemy się inicjatorem i organizatorem tej inicjatywy. Dostarczamy środowisko do testowania przy wsparciu naszych partnerów technologicznych. Jeżeli ktoś by chciał coś sprawdzić w innej technologii blockchain, to też jesteśmy gotowi. Firmy zainteresowane rozwijaniem usług opartych na technologii blockchain mogą już dzisiaj rozpocząć rejestrację. Staraliśmy się wykorzystać potencjał jak i doświadczenie naszych ekspertów z różnych instytucji" - powiedział wiceprezes KIR Robert Trętowski podczas wideokonferencji.