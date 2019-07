Rynek walutowy czeka na nadchodzące posiedzenia EBC i Fed

Realizacja takiego scenariusza powinna być pozytywna dla złotego, który w ostatnich dwóch tygodniach nieco ucierpiał, zwłaszcza w relacji do dolara. Dziś USD/PLN notowany jest pół grosza poniżej oporu w okolicach 3,80. Tymczasem EUR/PLN od 10 dni konsoliduje się w zakresie 4,2560 - 4,2710. Jednocześnie CHF/PLN w dalszym ciągu znajduje się blisko trzymiesięcznych szczytów na poziomie 3,85. Słabość względem franka może być pokłosiem obaw części inwestorów o rozwój konfliktu handlowego pomiędzy Chinami a USA, co zostało potwierdzone we wczorajszej publikacji ,,Beżowej Księgi". Najkorzystniej przedstawia się sytuacja złotego wobec brytyjskiego funta - kurs GBP/PLN kształtuje się na poziomie 4,72, blisko 11-miesięcznego minimum. Ma to oczywiście związek z brakiem porozumienia dotyczącego Brexitu, a słabość ,,tonącego" funta widoczna jest praktycznie wobec wszystkich walut.