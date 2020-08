Rynki czekają na przemówienia szefów banków centralnych w Jackson Hole

W naszej ocenie jednym z głównych powodów stojących za słabością dolara była różnica w liczbie nowych zakażeń koronawirusem w USA i Europie i obawy, że przedłużające się lockdowny w USA mogą sprawić, że poprawa sytuacji gospodarczej w tym kraju będzie przebiegać wolniej niż w innych ważnych ośrodkach gospodarczych. Miniony tydzień nieco zakwestionował to podejście - ostatnie dane PMI wskazują, że poprawa sytuacji w gospodarce strefy euro może nie następować płynnie w związku z obawami przedsiębiorców w kontekście możliwego wystąpienia drugiej fali zakażeń wirusem w Europie.

W środę dolar otrzymał nieco wsparcia ze strony publikacji ,,minutek" z ostatniego spotkania Rezerwy Federalnej. Pomogło to przerwać walucie dziewięć tygodni spadków i zakończyć najdłużej trwającą wyprzedaż od 2010 roku. W międzyczasie szterling poruszał się w obie strony: najpierw walutę wsparły dane z brytyjskiej gospodarki, potem w dół ściągnęły ją wieści sugerujące, że porozumienie handlowe z UE dot. okresu po Brexicie może nie wchodzić w grę.

Polski złoty zakończył tydzień lekkim osłabieniem w parze z euro, poruszając się w jego trakcie w ramach dość wąskich widełek. Nie mają one specjalnego znaczenia dla kształtowania się kursu złotego, zwłaszcza w krótkim terminie, jednak w kontekście minionego tygodnia warto wspomnieć o danych makroekonomicznych z Polski. Istotne odczyty opisujące sytuację w lipcu okazały się lepsze od oczekiwań. Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna pokazały wzrost, a najnowsze dane z rynku pracy sugerują, że uderzenie weń mimo wszystko nie okazało się bardzo silne. Podbiła też inflacja bazowa, co - w parze z pozostałymi odczytami - sugeruje, że ryzyko deflacji w Polsce nie wydaje się być istotne.

Dane PMI dla strefy euro, które poznaliśmy w ubiegłym tygodniu rozczarowały ekonomistów. Indeks kompozytowy pokazujący zmiany sytuacji w usługach i przemyśle w sierpniu spadł do poziomu 51,6 pkt wobec oczekiwanego przez konsensus poziomu 54,9 pkt. Nadal znajduje się on powyżej poziomu 50, wyznaczającego ekspansję w ujęciu miesięcznym, jednak jego spadek sugeruje, że właściciele firm nieco bardziej obawiają się wzrostu nowych przypadków zakażeń koronawirusem niż wcześniej zakładano.

Średnie kroczące nowych infekcji w łącznie czterech największych krajach strefy euro ponownie wzrosły osiągając najwyższy poziom od mniej więcej trzeciego tygodnia kwietnia. O ile samo w sobie, niekoniecznie przyczyniło się to do osłabienia euro, wspólna europejska waluta może doświadczyć pewnej presji, jeśli rosnąca liczba zakażeń przełoży się na ponowne wprowadzenie restrykcji mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa. Może to być kluczowe dla rynku walutowego w nadchodzących dniach, zwłaszcza zważając na brak istotnych publikacji makro.