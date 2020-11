Ryvu Therapeutics miało 12,14 mln zł straty netto w III kw. 2020 r.

"W okresie pierwszych trzech kwartałów br. Ryvu Therapeutics wypracowało 30 mln zł przychodów, co stanowi 16% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W raportowanym okresie spółka uzyskała 15,2 mln zł przychodów z tytułu umów partneringowych (3,2 mln zł w Q3 YTD 2019 r.). Przychody ze sprzedaży w Q3 2020 wyniosły 5,5 mln zł, co było wartością niższą o 32% w porównaniu do 8,1 mln zł w trzecim kwartale 2019 r. Wpływ na spadek kwartalnych przychodów miała niższa wartość otrzymanych grantów i przychodów z umów partneringowych" - czytamy w komunikacie.