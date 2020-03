Rząd chce, by PFR mógł uczestniczyć w obrocie na rynku kapitałowym

"Zmiany [...] polegają na uzupełnieniu katalogu form udzielania finansowania przedsiębiorcom o m.in. nabywanie akcji lub udziałów spółek . [...] Dzięki takiemu rozwiązaniu, finansowanie nie będzie musiało wiązać się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek, co może być praktycznym rozwiązaniem w nadchodzącym okresie. Podobnie obecne przepisy nie uprawniają do nabywania obligacji, co stanowiłoby ograniczenie możliwości wsparcia w okresie przywracania równowagi w gospodarce" - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ma także umożliwić PFR przystępowanie do funduszy kapitałowych po rozstrzygnięciu konkursu. Obecne przepisy nie zawierają w tym względzie wskazania, co może nasuwać wątpliwości co do takiej, pożądanej i potrzebnej praktyki, PFR i jego spółek zależnych, jako "dostarczyciela kapitału".