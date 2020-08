Rząd chce wprowadzić hierarchię środków ochrony konsumenta

W ocenie inicjatorów przepisów unijnych, które planowana nowelizacja ma wdrożyć do polskiego prawa "rozwiązanie takie jest bardziej efektywne i korzystniejsze dla konsumentów". "Jako argument za jego przyjęciem podnoszono także potrzebę wspierania tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym" - podano także.

Planowane jest uregulowanie kwestii rozgraniczenia między zakresem stosowania SGD i DCD, co ma szczególne znacznie w przypadku treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które są dostarczane wraz z towarami na podstawie umowy sprzedaży, niezależnie od tego, czy taka treść cyfrowa lub usługa jest dostarczana przez tego samego sprzedawcę, czy też przez osobę trzecią.

Nowo wprowadzane regulacje przewidują wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży w stosunku do konsumentów i odrębne uregulowanie tej materii w ustawie o prawach konsumentów. Na nowo definiują zgodność towaru z umową (w sposób bardziej wyczerpujący niż dotychczas), przyjmują afirmatywne określenie zgodności towaru z umową oraz określają czasowe granice odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu rękojmi oraz zakres przeniesienia ciężaru dowodu. Określają prawa konsumenta z tytułu rękojmi i skorelowane z nimi obowiązki przedsiębiorcy.

Państwa członkowie Unii powinny wdrożyć obie dyrektywy do 1 lipca 2021 r., by w pełni mogły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Regulacje te wprowadzają tzw. wymóg harmonizacji maksymalnej, co oznacza, że państwa członkowskie nie mogą przyjmować, ani utrzymywać regulacji innych niż przyjęte w dyrektywach, poprzez choćby większą ochronę konsumentów.