Rząd planuje przesunięcie zmian obliczania poziomu recyklingu na 2021 rok

Planowane zmiany mają na celu umożliwienie osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, które wg obecnie obowiązujących przepisów ustawy należy obliczać względem całkowitej masy odpadów komunalnych (utrzymanie metody obliczania w stosunku do czterech frakcji odpadów co daje korzystniejsze wyniki).

"Brak zmiany sposobu liczenia ww. poziomu za rok 2020 w konsekwencji może doprowadzić do strat budżetów gminnych z tytułu nakładanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska kar szacowanych w skali całego kraju na ok. 900 mln zł. Stąd proponuje się w 2020 r. powrót do dopuszczalnej prawem wspólnotowym metody obliczania poziomów stosowanej w 2019 r. i latach wcześniejszych. Metoda obliczania ww. poziomu odnosząca się do wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych stosowana by była dopiero do obliczeń za rok 2021 (sprawozdania składane w 2022 r.)" - podkreślono w uzasadnieniu.