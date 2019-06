forex 1 godzinę temu

Rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej o 8,9% do 2450 zł od 2020 r.

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w 2020 roku do 2450 zł z 2250 zł obecnie obowiązujących, co oznacza to wzrost o 200 zł (8,9%) w stosunku do br., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rząd proponuje również podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 16 zł w 2020 r. z 14,7 zł w 2019 r.