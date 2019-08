Rząd przyjął projekt o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

Zaproponowano rozwiązania dotyczące eliminowania podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników. Podwójne opodatkowanie prowadzi do pogorszenia warunków biznesowych i efektywności ekonomicznej, tworząc tym samym bariery rozwoju na wspólnym rynku. Stworzono także podstawy prawne do realizacji przez Krajową Administrację Skarbową - Programu Współdziałania, którego celem jest ułatwienie największym firmom prawidłowego rozliczania się z podatków , podało CIR.

- Do przedkładanej ustawy przeniesiono przepisy dotyczące tzw. uprzednich porozumień cenowych (APA), obecnie znajdujące się ustawie Ordynacja podatkowa. APA może służyć m.in. jako narzędzie do eliminacji ryzyka podwójnego opodatkowania. Zawarcie APA jest korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ organy podatkowe nie będą mogły zakwestionować cen stosowanych w transakcjach objętych APA. Przewidziano możliwość złożenia wniosku o APA przez inwestora zagranicznego, planującego inwestycje w Polsce. Rozwiązanie to ma zachęcić do inwestowania w naszym kraju, a przede wszystkim do prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie, który będzie się wywiązywał z obowiązków podatkowych w Polsce.