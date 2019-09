Rząd przyjął projekt ustawy wspierającej Program Kolej+

"Tereny kolejowe, które obecnie są nieeksploatowane zostaną przywrócone do ponownego wykorzystywania na cele transportowe.

- Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy,

- Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych. Będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury,

- Samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa - przyczyni się to do uniknięcia wykluczenia komunikacyjnego terenów pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych,