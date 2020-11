Rząd przyjął projekt wydłużenia wypłat dotacji dla zabytkowych kopalń do 2027 r.

Tylko w PL 25 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kopalnie Bochnia i Wieliczka robią grube pieniądze na turystach. Po co im dotacje, płacone z naszych kieszeni? I jak to możliwe, że w supermarkecie mogę kupić sól kuchenną z Wieliczki, skoro niby zamykają wydobycie? Jak to możliwe żeby aż 7 lat zamykać wyrobiska? Zasypanie wszystkich chodników można zrobić w 3 miesiące!