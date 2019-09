Rząd przyjął 'Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transport do 2030 roku'

"Chodzi o to, aby etapowo - do 2030 r. - możliwe było zwiększenie dostępności transportowej kraju, zapewnienie zrównoważonego rozwoju poszczególnych gałęzi transportu oraz poprawienie warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów" - podkreślono w komunikacie.

Według CIR, w dokumencie zawarto konkretne projekty strategiczne mające na celu stworzenie spójnej sieci autostrad, dróg ekspresowych i linii kolejowych o wysokim standardzie, rozwiniętej sieci lotnisk, portów morskich i żeglugi śródlądowej oraz systemów transportu publicznego. Założono realizację 22 projektów strategicznych wynikających ze "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" i nowych projektów, kluczowych do rozwoju systemu transportowego Polski. Dokument wskazuje także na nowoczesne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie całego sektora transportowego, zmniejszające jego negatywny wpływ na środowisko i klimat, tak aby możliwe było stworzenie zrównoważonego systemu transportowego kraju do 2030 r.

"Przyjęcie tego dokumentu oznacza, że przestanie obowiązywać: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta przez Radę Ministrów w 2013 r. oraz strategia ponadregionalna "Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku" przyjęta przez rząd w 2008 r." - czytamy także.