Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni MSSE w II kw.

Potrzebę włączenia do strefy terenów w mieście Mielec oraz gminach Trzebownisko, Radomyśl Wielki, Padew Narodowa zgłosił zarządzający Mielecką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Niniejsza zmiana granic została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd województwa podkarpackiego. Zgody na włączenie terenów do strefy wyraziły właściwe rady miast i gmin, podano także.

Projektowana regulacja będzie sprzyjać rozwojowi społeczno-ekonomicznemu regionów właściwych dla terenów włączanych do mieleckiej sse. Objęcie nowych terenów statusem strefy stworzy bowiem warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 3680 nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 821,43 mln zł. Liczbę miejsc pracy i wartość inwestycji oszacowano na podstawie wyników strefy mieleckiej na koniec 2017 r. w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanej powierzchni, podano także.