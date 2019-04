Rząd zapoznał się z rozliczenia programów krajowych i regionalnych za 2007-2013

"Ministerstwo zarządzało 5 programami krajowymi, na realizację których UE przeznaczyła blisko 50 mld euro. Największy program to "Infrastruktura i Środowisko" z dofinansowaniem unijnym ponad 28,3 mld euro. Prawie 17,3 mld euro przeznaczono na programy regionalne zarządzane przez 16 urzędów marszałkowskich. W większości krajowych programów KE dokonała końcowej wypłaty środków już po 4-12 miesiącach. Rozliczanie przez Polskę 16 programów regionalnych zamknęło się w okresie od 14 do 23 miesięcy od wysłania wniosku o płatność końcową do KE" - czytamy w komunikacie.