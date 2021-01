Rzecznik MŚP apeluje o łagodzenie obostrzeń dla przedsiębiorców od 18 stycznia

"W związku z tym, powinniśmy powrócić do przedstawionego przez pana premiera w listopadzie planu powrotu do normalności, zwłaszcza że nazwał go pan wtedy planem optymalnym, i wierzymy, że skoro został on przedstawiony opinii publicznej to był opracowany przez ludzi odpowiedzialnych i znających się na rzeczy. Gdybyśmy postępowali według tego planu, to w chwili obecnej liczba zachorowań pozwalałaby, aby w części powiatów była strefa zielona, w części żółta, w części czerwona i tylko w kilku obowiązywałby całkowity lockdown" - podsumowuje Rzecznik MŚP.