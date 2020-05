Rzecznik MŚP: Bon turystyczny powinien być dostępny dla wszystkich podatników

W jego ocenie, zbliżające się wakacje to szansa przede wszystkim dla rodzimej turystyki. Dlatego też "szeroko pojęta branża turystyczna (hotele, gastronomia w miejscowościach turystycznych, miejsca rozrywki i obiekty kulturalne) musi [...] ukierunkować się na turystę krajowego".

Postuluje zatem, aby dostęp do bonu, proponowanego przez Ministerstwo Rozwoju, miała większa liczba osób, nawet jeżeli jego wartość miałaby być niższa niż zakłada resort. Z wcześniejszych zapowiedzi MR wynika, że bon o wartości 1 tys. zł przysługiwałby pracownikom etatowym o dochodach poniżej średniej krajowej. Bon byłby częściowo subsydiowany z budżetu państwa. W pierwszym roku jego funkcjonowania byłoby to 90% wartości bonu. Kosztowałoby to budżet państwa 7 mld zł.