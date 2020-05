giełda 1 godzinę temu

Rzecznik MŚP chce, by umorzenie mikropożyczek następowało z mocy prawa

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw chce, by przedsiębiorcy zostali zwolnieni ze składania wniosku o umorzenie mikropożyczek. W jego ocenie umorzenie to powinno następować z mocy prawa. Adam Abramowicz skierował w tej sprawie wniosek legislacyjny do wicepremier, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, przedsiębiorcy ci powinni zostać zwolnieni z obowiązku składania wniosku o jej umorzenie.

