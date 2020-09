S&P Global Ratings podtrzymał spadek PKB o 4% r/r w 2020

"W naszym scenariuszu bazowym oczekujemy spadku PKB w całym roku 2020 o 4%, następnie odbicia wzrostu do 5% w 2021, w związku z tym PKB per capita powróci do poziomu powyżej 15 tys. USD do 2022 roku. Jednakże występuje wysoki stopień niepewności co do tempa odbicia gospodarki w 2021 roku, z możliwością zdecydowanie wolniejszego odbicia gospodarczego niż oczekujemy" - czytamy raporcie S&P Global Ratings Banking Industry Country Risk Assessment: Poland"