S&P obniżył długoterminowy rating mBanku do BBB z BBB+

"W następstwie powyższej decyzji, długoterminowy rating kredytowy odpowiada obecnie poziomowi samodzielnej oceny mBanku (ang. SACP - stand-alone credit profile). Dotychczas rating długoterminowy był wyższy od samodzielnej oceny mBanku o jedno oczko. Wynikało to z przekonania S&P, że mBank jest dla Commerzbanku istotną strategicznie spółką zależną, co implikuje wysokie prawdopodobieństwo wsparcia w razie wystąpienia problemów. Agencja zweryfikowała to stanowisko w związku z komunikatem Commerzbanku o trwających pracach nad strategią Commerzbank 5.0, która przewiduje zbycie większościowego pakietu akcji mBanku" - czytamy w komunikacie.